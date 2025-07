Monitor gaming LG UltraGear: l'offerta che buca il Prime Day 2025

LG UltraGear 27GS75Q al prezzo stracciato di soli 199,99 euro è tra le migliori offerte del Prime Day 2025. È un monitor gaming da 27 pollici che può vantare punti di forza come la frequenza di aggiornamento da 200 Hz. La risoluzione QHD (2560×1440 pixel), combinata con il supporto HDR, valorizza ogni dettaglio con immagini brillanti e ricche di contrasto. Il design è pensato per i più esigenti, con cornici sottili su tre lati per un’immersione totale e una base completamente regolabile in altezza, inclinazione e orientamento.

Prime Day: super sconto su LG UltraGear 27GS75Q

Assicura un’esperienza visiva da top di gamma, grazie al refresh rate overcloccabile che consente di visualizzare i fotogrammi in modo estremamente fluido, garantendo un vantaggio competitivo con i titoli più frenetici, ad esempio gli sparatutto alla Call of Duty. Il pannello IPS con tempo di risposta di 1 ms riproduce inoltre colori vividi e realistici, eliminando sfocature e ghosting per un gameplay nitido e senza imperfezioni. È compatibile sia con G-SYNC che con FreeSync, togliendo di mezzo tearing e stuttering. Ancora, funzionalità dedicate come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, mirino Crosshair e contatore FPS ottimizzano ulteriormente le prestazioni durante le sessioni competitive. Dai uno sguardo alla scheda tecnica dello schermo per altre informazioni.

Invece di pagarlo 279,99 euro come da listino, in questo momento puoi acquistare il monitor gaming LG UltraGear 27GS75Q da 27 pollici al suo prezzo minimo storico di soli 199,99 euro. La disponibilità è immediata.

Prime Day 2025 è ufficialmente al secondo giorno. Le offerte sono già migliaia e ne arriveranno ancora fino all’11 luglio. Non serve essere già abbonati per approfittarne: attiva la prova gratuita di 30 giorni della sottoscrizione Prime per iniziare subito.