Monitor gaming MSI (27 pollici): imperdibile in SCONTO del 40%

Amazon propone in sconto del 40% il monitor da gaming perfetto da mettere sulla scrivania: è il modello MSI G2712F. Si tratta di un modello da 27 pollici oggi in offerta a tempo sull’e-commerce. Il supporto a inclinazione regolabile e il filtro per la riduzione automatica della luce blu sono solo alcuni dei suoi punti di forza. Lo testimonia anche il voto medio superiore a 4/5 assegnato dalle recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova.

Le caratteristiche del monitor da gaming MSI G2712F

Il pannello Ultra Rapid IPS Panel Quality di tipo IPS ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) ed è dotato di tecnologie avanzate come Adaptive Sync per una fluidità senza compromessi, tempo di risposta da 1 ms, frequenza di aggiornamento a 180 Hz, supporto per ingressi DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b CEC, 96% di gamma cromatica sRGB e angolo di visione pari a 178 gradi. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa. L’immagino qui sotto mostra alcuni particolari del design.

Al prezzo di soli 119 euro, il monitor da gaming MSI G2712F da 27 pollici è un affare da cogliere al volo, considerando che da listino ufficiale costerebbe 199 euro. Lo sconto del 40% è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire.

Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo: ordinalo subito per evitare il sold out e riceverlo direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino a metà gennaio 2025.