-25% per il monitor HP 27M da 27 pollici

Bordi estremamente sottili circondano il pannello IPS di HP 27M, un monitor che non lascia il design al caso con superficie antiriflesso per il massimo del comfort in ogni situazione di luce. Oggi è in offerta sullo store online di Mediaworld al prezzo di 199,99 euro anziché a 159,99 euro come da listino.

Monitor in offerta: HP 27M a 119,99 euro

Con diagonale da 27 pollici e supporto alla risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) integra sul retro gli slot HDMI e VGA per la connessione delle fonti video. Può dunque essere collegato al computer o, se lo si desidera, a una console oppure a un set-top box per la riproduzione dei contenuti multimediali. La luminosità arriva a 250 cd/m², il tempo di risposta si assesta a 5 ms.

Tra le altre caratteristiche di HP 27M si segnala la tecnologia Low Blue Light che riduce l’emissione della luce blu per non sottoporre gli occhi a uno stress eccessivo. La consegna a domicilio in pochi giorni è gratuita, compresa nel prezzo di 199,99 euro, così come il ritiro in negozio per chi preferisce questa opzione.