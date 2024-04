Monitor LG da 27 pollici: SCONTO 70€ (offerta a tempo)

Approfitta dello sconto di 70 euro sul listino ufficiale proposto oggi da Amazon e acquista il monitor LG 27ML60SP a un prezzo davvero conveniente. È l’ideale da mettere sulla scrivania per la produttività quotidiana, ma non solo, anche per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero. La diagonale è da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel).

LG 27ML60SP: il monitor è in promozione

Sei curioso di conoscere quali sono i suoi punti di forza? Eccone alcuni tra quelli più importanti: tempo di risposta da 1 ms per un’esperienza di visione sempre fluida e reattiva anche durante le sessioni di gaming, altoparlanti stereo da 10 W integrati per rendere superfluo il collegamento di speaker esterni risparmiando spazio sulla scrivania, pannello antiriflesso, tecnologia Flicker Sage per ridurre l’affaticamento degli occhi, supporto al sistema AMD FreeSync da 75 Hz, modalità preimpostate per split screen e multitasking. Sul retro sono presenti due ingressi HDMI e uno VGA oltre a due jack audio. Per altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche o delle funzionalità rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Il monitor LG 27ML60SP con diagonale da 27 pollici e risoluzione Full HD al prezzo finale di soli 139 euro è un affare da mettere sulla scrivania, approfittando dello sconto di 70 euro rispetto al listino applicato in automatico (non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali).

Se effettui l’ordine ora, riceverai il monitor direttamente a casa già entro un paio di giorni con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi l’ha testato lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.