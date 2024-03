Monitor portatile da 15.6 pollici Full HD in offerta a meno di 90€

L’utilizzo di un monitor portatile può essere utile per diversi scopi: da abbinare ad una console da gioco, da usare come secondo schermo per migliorare la produttività o come monitor provvisorio in sostituzione di un altro. Sta di fatto che questo prodotto in offerta su Amazon, con diagonale da 15.6 pollici e risoluzione Full HD, non rinunci alla qualità e lo paghi soltanto 89,99 euro.

Monitor portatile in offerta: le caratteristiche

Questo schermo Full HD IPS offre un angolo di visione ampio e una qualità dell’immagine sorprendente. Leggero e sottile, pesa meno di 1,1 kg e ha uno spessore di appena 0,3 cm, rendendolo estremamente portatile e facile da trasportare.

Con le sue due porte USB-C e una porta Mini-HDMI puoi contare su una connettività plug and play, consentendo di trasferire dati, audio, video e alimentazione tramite un singolo cavo.

Inoltre, i due altoparlanti stereo integrati offrono un’esperienza audio coinvolgente, mentre la tecnologia Eye Care previene l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

Per una maggiore versatilità, ogni monitor è dotato di una resistente copertura dello schermo che consente l’orientamento sia in modalità verticale che orizzontale. La base di copertura presenta tre scanalature per offrire diverse opzioni di angolazione per il massimo comfort visivo. La confezione include un cavo USB-C, un adattatore e il manuale utente, garantendo una facile configurazione e utilizzo. Il prezzo è di 89,90 euro in offerta: non fartelo scappare.