Monitor Samsung da 27 pollici, 100 Hz: imperdibile a questo prezzo

Samsung Essential Monitor S3 offre esattamente quanto promette il suo nome: uno schermo dal design essenziale, con caratteristiche adatte a soddisfare ogni esigenza. Oggi lo trovi in sconto su Amazon. L’e-commerce rende noto che solo il mese scorso ne sono state acquistate centinaia di unità e il voto medio assegnato da più di 1.100 recensioni è molto alto (4,5/5), non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

Samsung Essential Monitor S3 (27 pollici) è in sconto

Perfetto per la produttività, ma ideale anche per l’intrattenimento multimediale, ha una diagonale di 27 pollici con proporzioni 16:9 e la risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Il pannello IPS assicura una visibilità impeccabile da ogni angolazione e può inoltre contare su una frequenza di aggiornamento da 100 Hz, per una fluidità senza compromessi. A questo si aggiungono le tecnologie Eye Saver Mode per ridurre l’affaticamento degli occhi, Flicker Free e gli ingressi posti sul retro, HDMI e VGA. Considerando anche la base di supporto, le dimensioni totali si attestano a 61 centimetri in larghezza, 47 centimetri in altezza e 20 centimetri in profondità. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda tecnica.

Invece di pagarlo a prezzo pieno, come previsto dal listino ufficiale, in questo preciso momento puoi acquistare Samsung Essential Monitor S3 (modello S30GD) al prezzo di soli 114 euro. Non devi attivare alcun coupon o inserire codici promozionali, lo sconto è applicato in automatico.

Inoltre, grazie alla consegna gratuita, potrai metterlo sulla tua scrivania entro un paio di giorni al massimo. Ti segnaliamo infine che è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari logistici per il massimo dell’affidabilità.