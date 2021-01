Monitor Samsung 27 pollici IPS a meno di 150 euro

Tra le varie offerte di Amazon, oggi vogliamo riportarvi quella di un ottimo monitor. Il Samsung F27T35 è un monitor economico, ma dalle buone caratteristiche, che gli permettono di adattarsi un po’ a tutti gli utilizzi, dall’ufficio all’intrattenimento.

Monitor Samsung F27T35: caratteristiche tecniche

Parlando del pannello, troviamo una diagonale da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080), che fornisce un buon compromesso tra dimensioni e definizione. La tecnologia utilizzata è quella IPS, in grano di fornire una fedele riproduzione cromatica, ed un angolo di visione di ben 178 gradi. Il refresh rate è da 75Hz, non elevatissimo, ma in grado di dare un senso di fluidità sensibilmente maggiore rispetto ai tradizionali pannelli a 60Hz.

Dal punto di vista della connettività il monitor è piuttosto essenziale: troviamo infatti un ingresso D-sub, uno HDMI e l’ingresso per l’alimentazione. Si tratta di un monitor pensato per la quotidianità, principalmente per casa ed ufficio. A testimonianza di questo ci sono le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver. La prima elimina lo sfarfallio mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu, causa di affaticamento. Tuttavia non mancano alcune tecnologie pensate appositamente per i videogiocatori. In primis la tecnologia FreeSync di AMD, che sincronizza i fotogrammi prodotti dalla scheda video per eliminare (quasi) del tutto i problemi di tearing e stuttering. In definitiva si tratta di un prodotto versatile, che si adatta perfettamente ai videogiochi e l’intrattenimento.

Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistare il monitor a soli 149 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.