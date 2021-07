Monitor Samsung Odyssey da 24" FHD 144Hz: prezzo BOMBA su Amazon!

Tra i monitor per PC più eleganti e performanti del mercato c'è certamente il Samsung C24RG52 Odyssey. È uno dei top di gamma del colosso sudcoreano, ma oggi è possibile acquistarlo a un prezzo davvero incredibile: solo 189,90 euro invece di 239 euro di listino. Lo sconto del 21% equivale a un risparmio di ben 49 euro.

Monitor Samsung C24RG52 Odyssey: caratteristiche principali

Samsung C24RG52 è un monitor da gaming curvo da 24 pollici progettato per un'esperienza di gioco suggestiva e realistica. Con una curvatura di 1800R, lo schermo full HD da 144Hz è ottimizzato per seguire il profilo dell'occhio umano, offrendo una visione confortevole e dettagliata delle immagini. Questo monitor ha inoltre una qualità grafica ottimale, grazie alla funzione AMD Radeon FreeSync, che permette di visualizzare sequenze nitide ed molto fluide eliminando scatti, latenze o sovrapposizioni dei fotogrammi.

Ad offrire prestazioni di gaming senza intoppi contribuisce anche la rapida frequenza di aggiornamento che raggiunge i 144 Hz. Con questo monitor avrete poi a disposizione un rapporto di contrasto pari a 3000:1 per immagini uniformi e dettagliate, caratterizzate da neri profondi e bianchi brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Fra le funzioni che il monitor dedica ai giocatori rientra la Game Mode, che regola in maniera automatica i livelli di contrasto, luminosità e colore, al fine di ottimizzare al massimo l'esperienza di gioco.

Il monitor FHD da 144 Hz integra inoltre il mirino Virtual Aim Point, che aumenta l'affidabilità di mira e aiuta a centrare in maniera precisa l'obiettivo sullo schermo, e la modalità Low Input Lag, che, riduce i rallentamenti e migliora ulteriormente la reattività del gameplay. Questo monitor può essere vostro al prezzo di soli 189,90 euro e può essere vostro in meno di 48 ore lavorative.