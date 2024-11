Monitor Xiaomi da 24 pollici a soli 69€: SUPER SCONTO

Xiaomi Monitor A24i al prezzo stracciato di soli 69 euro è l’affare che ti consigliamo oggi se vuoi mettere sulla tua scrivania un monitor da 24 pollici (per l’esattezza 23,8 pollici) con risoluzione Full HD e pannello di qualità. Adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento nel tempo libero, in particolare per lo streaming, è protagonista di un’offerta su Amazon da non lasciarsi sfuggire.

Le caratteristiche di Xiaomi Monitor A24i: 24 pollici, Full HD

Può contare sulla tecnologia IPS che assicura una visibilità perfetta da ogni angolazione, ovunque ti trovi nella stanza, senza dimenticare la frequenza di aggiornamento da 100 Hz per una fluidità senza compromessi (così da risultare perfetto anche per il gaming) e il suo profilo ultrasottile: solo 7,5 millimetri di spessore, per un design ricercato, come da tradizione per il marchio. Il rapporto di forma è quello standard da 16:9, gli ingressi posizionati sul retro sono due, uno di tipo HDMI e l’altro DisplayPort 1.4. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Ogni display è stato sottoposto a una calibrazione rigorosa per ottenere effetti del colore corretti prima di lasciare la fabbrica, riducendo in modo efficace i problemi di colore dei display. Un display professionale per chi ha esigenze professionali.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 30 euro rispetto al listino ufficiale (è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire) e acquista al prezzo di soli 69 euro, un vero affare da mettere sulla scrivania. Volendo è possibile montarlo a parete o su un apposito supporto.

Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella scheda dedicata sull’e-commerce: considerando la bontà dell’offerta potrebbe andare a roba. È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.