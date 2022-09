La morte della regina sfruttata dai cybercriminali

Come accade ormai regolarmente con qualsiasi altro evento dall’impatto mediatico globale, anche la morte della regina Elisabetta II è stata fin da subito dai cybercriminali come un’opportunità per compiere azioni malevole. Era quasi inevitabile. C’è chi ha approfittato dell’attenzione rivolta alla scomparsa della sovrana per mettere in campo una campagna di phishing.

Phishing con EvilProxy sfrutta la morte della regina

L’obiettivo è quello di indirizzare le incolpevoli vittime verso un sito contraffatto e spingerli a inserire le credenziali degli account Microsoft. Come? Recapitando loro un invito a visitare un fantomatico Artificial Technology Hub allestito in suo onore. In atto anche il tentativo di rubare informazioni a proposito del secondo fattore di autenticazione necessario a eseguire il login. Nello screenshot qui sotto l’email ricevuta, proveniente da “Microsof” (senza “t”) e intitolata “Join our AI space in memory of Queen Elizabeth II”. Ovviamente, il tributo è del tutto fasullo.

Proofpoint identified a credential #phish campaign using lures related to Her Majesty Queen Elizabeth II. Messages purported to be from Microsoft and invited recipients to an “artificial technology hub” in her honor. pic.twitter.com/RCcqpgfFfX — Threat Insight (@threatinsight) September 14, 2022

Stando alla ricostruzione fornita dai ricercatori di Proofpoint, per l’esecuzione dell’attacco i cybercriminali si sono affidati a una piattaforma nota come EvilProxy ascrivibile alla categoria Phishing-as-a-Service.

Il NCSC (National Cyber Security Centre) britannico ha diramato proprio nei giorni scorsi un’allerta che invita a prestare la massima attenzione per non cadere in una trappola di questo tipo. I tentativi di truffa, raggiro e infezione malware che fanno leva sulla morte della regina Elisabetta II si sono infatti moltiplicati.

