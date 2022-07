MotoGP 2022: le migliori VPN per seguire le gare

Pochi eventi sportivi offrono l’adrenalina del MotoGP e, per vivere al meglio le gare in streaming, una connessione efficace è d’obbligo. In caso contrario, fenomeni come buffering e riproduzione a scatti possono rendere pressoché impossibile seguire degnamente gli eventi.

In questo contesto, l’utilizzo delle VPN è tanto diffuso quanto potenzialmente limitante: affidarsi a servizi che appesantiscono la banda infatti, può rendere impossibile la riproduzione in streaming delle gare.

Proprio per questo motivo è importante scegliere una Virtual Private Network che, ad adeguate garanzie per quanto concerne sicurezza e privacy, abbini anche performance degne di nota.

In questo contesto, ExpressVPN si dimostra uno dei servizi più interessanti. Stiamo parlando di un servizio progettato con il chiaro intento di offrire le velocità più elevate possibili agli utenti. Non mancano comunque le alternative valide a questa piattaforma.

MotoGP 2022 in streaming? Ecco le migliori VPN

Perché utilizzare una VPN? Semplice: in alcuni paesi, la MotoGP 2022 viene trasmessa gratuitamente. Canali come RTVE (Spagna) e ITV 4 (Regno Unito), offrono sul territorio nazionale streaming gratuiti delle gare.

Utilizzando una VPN e ottenendo un indirizzo IP di quella nazione, è possibile dunque seguire gli eventi senza costi aggiuntivi. Una soluzione intelligente ma che, visto il dispendio di banda, necessita anche uno strumento capace di rendere comunque fluido lo streaming.

Sebbene esistano VPN gratuite, queste offrono prestazioni inadatte a un traffico così intenso e, anche a livello di sicurezza, mostrano spesso delle evidenti lacune.

Tra le diverse soluzioni adeguate in ottica MotoGP, possiamo poi citare NordVPN. Questo provider non necessita di particolari presentazioni: si tratta di una delle VPN più diffuse e apprezzate al mondo, con standard di sicurezza e performance molto elevate.

Discorso simile per CyberGhost, un servizio che fa delle politiche no log la sua mission principale ma che, allo stesso tempo, offre una struttura di nodi ampia e in grado di sostenere connessioni molto veloci.

