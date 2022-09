MotoGP Aragon: orari e streaming anche dall'estero

È ufficiale, Marc Marquez tornerà a corre dal Gran Premio di Aragon. Una notizia che sta facendo il giro del mondo. Quindi aspettiamoci colpi di scena e grandi emozioni nella prossima tappa della MotoGP 2022.

Tutto è pronto dopo una prima giornata, quella di ieri, dove piloti e moto si sono ambientati con il circuito. Da oggi proseguono le qualifiche in attesa di conoscere la griglia di partenza definitiva. Tutto è ancora in gioco visti i successi di Pecco Bagnaia.

La sua rimonta potrebbe dare del filo da torcere al leader Fabio Quartararo, ora distanti per soli 30 punti. Perciò non puoi perderti nemmeno una delle gare in programma per questo weekend caldo di settembre.

Se ti trovi all’estero un modo per accedere alla tue piattaforme di streaming c’è e si chiama VPN. Attivando NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi vedere la MotoGP, potrai aggirare le limitazioni geografiche imposte dai colossi dello streaming.

MotoGP ad Aragon: tutta la programmazione completa

Non ci resta quindi che dare un’occhiata al calendario completo con tutta la programmazione per questo ricco weekend della MotoGP. Attenzione a non prendere impegni e ricordati di segnare tutti gli appuntamenti del GP Aragon:

Sabato 17 settembre 2022

9:00 FP3 Moto3

9:55 FP3 MotoGP

10:55 FP3 Moto2

12:35 Qualifiche Moto3

13:30 FP4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:10 Qualifiche Moto2

9:00 Warm Up Moto3

9:20 Warm Up Moto2

9:40 Warm Up MotoGP

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP

Puoi vedere in streaming tutte le gare in programma tramite Sky Go, l’app che ti permette di portare sempre con te l’abbonamento alla Pay TV, oppure con NOW TV, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky.

Altrimenti potresti optare per i channels che trasmettono le gare del Motomondiale, anche fuori dall’Italia. Per collegarti a questi canali devi prima installare una VPN sul tuo dispositivo. Ti consigliamo NordVPN perché ha server ottimizzati proprio allo scopo. Inoltre si aggiorna costantemente per aggirare le limitazioni delle piattaforme. Ecco l’elenco aggiornato dei Channels:

FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Channel 5 (Free);

LiveTV (Free);

TV8 (Free).

