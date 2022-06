MotoGP Germania circuito di Sachsenring: ecco il calendario completo

La MotoGP questo weekend sarà davvero speciale. Ci troviamo sul circuito più corto del mondo, quello di Sachsenring, in Germania. Ci mancherà Marc Márquez, ma il livello di sfida è alle stelle con le Ducati che stanno facendo appassionare i loro tifosi.

Moto2, Moto3 e MotoGP si sfideranno all’ultimo pneumatico sul GP di Germania senza esclusione di colpi. La speranza è quella che non si facciano male rischiando con i loro sorpassi all’ultimo respiro. Ci aspetta quindi un calendario particolarmente fitto di appuntamenti.

Ovviamente per non perderlo dovremo essere connessi al momento giusto su NOW TV, la piattaforma di streaming gestita da Sky, o su Sky GO, l’applicazione che permette di portare sempre con sé il proprio abbonamento alla Pay TV. Non mancherà nemmeno la differita sul sito ufficiale di TV8.

Se ti trovi all’estero per qualsiasi ragione, che sia vacanza o lavoro, non preoccuparti. Attivando ExpressVPN potrai accedere alle tue piattaforme preferite. Infatti, questa preziosa VPN riesce a superare le restrizioni innescate dai colossi dello streaming per vietare l’accesso dall’estero.

Avendo i server ottimizzati proprio per lo streaming, ExpressVPN è utile a tutti per godere di un’esperienza veloce e fluida oltre che sicura. Potrai goderti i tuoi contenuti preferiti certo che i tuoi dati non solo saranno al sicuro, ma anche crittografati a livello militare.

MotoGP Germania: il calendario completo delle gare

Siamo tutti pronti ad assistere agli appuntamenti della MotoGP che questo weekend sta facendo tappa in Germania, sul circuito di Sachsenring. Il calendario è davvero fitto e, come sempre, si sfideranno sulla pista tutte e tre le categorie:

Sabato 18 giugno 2022

8:55 prove libere 3 Moto3

9:50 prove libere 3 MotoGP

10:50 prove libere 3 Moto2

11:50 Paddock Live

12:15 Paddock Live

12:30 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

16:15 Paddock Live Show

16:45 Talent Time

17:00 conferenza stampa qualifiche

8:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

10:30 Paddock Live

11:00 gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:20 gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 gara MotoGP

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

Installa ExpressVPN sul tuo dispositivo per assicurarti questi contenuti anche all’estero. Oltretutto, potresti anche decidere di seguire la MotoGP attraverso i Channels ufficiali accessibili solo con una VPN adeguata come questa:

FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid).

