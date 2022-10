MotoGP della Malesia: come vederlo in streaming dall'estero

Nuova tappa per la MotoGP, questa volta in Malesia. Sarà un appuntamento importante perché i piloti dovranno dare il massimo per mantenere le posizioni e migliorarle. Alcuni dovranno lottare per non farsi superare in classifica, mentre altri dovranno superare ogni limite per riuscire almeno a raggiungere qualche traguardo importante.

MotoGP Gran Premio della Malesia: gare streaming e calendario completo

Assicurati di poter vedere tutte le tappe di questo nuovo appuntamento con la MotoGP. Saremo in Malesia sul circuito di Sapang. Perciò preparati a tutti gli orari più importanti per non perderti nemmeno una delle programmazioni. Ecco il calendario completo di questa due giorni:

Sabato 22 ottobre 2022

3:00 FP3 Moto3

3:55 FP3 Moto2

4:50 FP3 MotoGP

6:35 Qualifiche Moto3

7:30 Qualifiche Moto2

8:25 FP4 MotoGP

9:05 Qualifiche MotoGP

4:00 Warm Up Moto3

4:20 Warm Up Moto2

4:40 Warm Up MotoGP

6:00 gara Moto3

7:20 gara Moto2

9:00 gara MotoGP

