MotoGP del Mugello: come ottenere la live streaming gratis

Continua la MotoGP con le sue emozionanti tappe in giro per il mondo. Questa volta l’attesa è grande perché i piloti si sfideranno sulla pista del Mugello in Italia. Chissà cosa faranno le Ducati e, soprattutto, se ci regaleranno emozioni durante questa due giorni.

Infatti, da oggi avranno inizio le qualifiche per definire quale sarà la griglia di partenza prima che i semafori si spengano dando inizio alla gara di domenica. Le gomme resteranno attaccate all’asfalto e ogni pilota cercherà di fare il suo meglio portando le loro moto oltre i limiti per potersi aggiudicare un posto tra i campioni.

Come solito tutta la programmazione sarà trasmessa da Sky, ma questa volta sarà possibile vedere la MotoGP anche live streaming gratis. Scopriamo quindi come fare per potersi godere qualifiche e gare senza dover spendere un centesimo.

Ovviamente, per chi si trovasse all’estero sarà necessario installare una VPN così da collegarsi a un server italiano e fruire della live streaming della MotoGP d’Italia al Mugello. Il nostro consiglio è quello di acquistare NordVPN. I suoi server sono particolarmente stabili e ottimizzati proprio per lo streaming, rendendo la trasmissione ancora più fluida e senza interruzioni.

MotoGP Italia: la programmazione completa del Mugello

Vediamo quindi tutta la programmazione completa che ci impegnerà in questa due giorni della MotoGP al Mugello. Tappa in Italia e grande aspettativa per tutti, con la speranza di vedere i propri piloti del cuore sul podio a godersi il trofeo:

Sabato 28 maggio

9:00 prove libere 3 Moto3

9:55 prove libere 3 MotoGP

10:55 prove libere 3 Moto2

12:35 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

9:00 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP

Come vedere il GP del Mugello gratis in live streaming

Il calendario sopra riportato propone esattamente la programmazione Sky che, anche quest’anno, detiene i diritti e l’esclusiva della MotoGP. Quindi per vedere qualifiche e gare in live streaming è necessario avere attivo un abbonamento con la Pay TV, per poter accedere ai contenuti con Sky Go, oppure essere iscritti a NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky.

Questa volta però, proprio per l’occasione, la MotoGP del Mugello, essendo in Italia, sarà trasmessa live streaming gratis anche sulla pagina del sito web dedicata di TV8. Perciò non dovremo pagare nulla per goderci le qualifiche e le gare questa volta.

Se per qualsiasi motivo ci troviamo all’estero dovremo installare una buona VPN per poter accedere alle live streaming. La più consigliabile per questa operazione è NordVPN perché unisce efficacia, velocità e potenza in un’unica soluzione ottimizzata per lo streaming on demand.

