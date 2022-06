MotoGP d'Olanda: come vedere il GP ad Assen in streaming

Via libera anche per questo weekend ai bolidi su due ruote. La MotoGP fa tappa ad Assen in Olanda. Qui le Ducati dovranno dimostrare di che pasta sono fatte dopo l’insuccesso in Germania. Ovviamente il programma sarà così fitto che è necessario dare un’occhiata al calendario completo delle gare per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti.

Moto2, Moto3, MotoE e MotoGP sono le quattro categorie che si sfideranno su questo circuito. Ma come è possibile vedere tutta la programmazione in streaming live e on demand. Molto semplicemente accedendo ai servizi che rendono disponibile la visione di prove libere, qualifiche e gare:

NOW TV , la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky;

, la piattaforma di streaming live e on demand gestita da Sky; Sky Go , l’app che rende possibile portare sempre con sé i contenuti dell’abbonamento alla Pay TV;

, l’app che rende possibile portare sempre con sé i contenuti dell’abbonamento alla Pay TV; TV8.it, il sito del canale in chiaro di Sky sul digitale terrestre che trasmette la differita on demand.

Per potersi gustare al meglio òe gare il nostro consiglio è quello di attivare una buona VPN. La migliore è ExcpressVPN perché non solo offre server ottimizzati proprio per lo streaming, garantendo velocità e fluidità senza interruzioni, ma si aggiorna costantemente per aggirare le limitazioni geografiche imposte da queste piattaforme.

MotoGP Olanda: tutto il calendario del GP di Assen

Ora però vediamo il calendario completo della MotoGP d’Olanda che vedrà sfidarsi questi professionisti sul circuito di Assen. Si tratta di un appuntamento attesissimo perciò meglio non perdersi nemmeno una delle programmazioni offerte da Sky che, anche quest’anno, detiene i diritti per la trasmissione in Italia:

Sabato 25 giugno

8:55 Prove libere 3 Moto3

9:50 Prove libere 3 MotoGP

10:50 Prove libere 3 Moto2

11:50 Paddock Live

12:15 Paddock Live

12:30 Qualifiche Moto3

13:30 Prove libere 4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:10 Qualifiche Moto2

16:10 Moto E – Race 1

16:45 Paddock Live Show

17:15 Talent Time

17:30 Conferenza stampa qualifiche (differita)

8:55 Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

10:30 Paddock Live

11:00 Gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:20 Gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 Gara MotoGP

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

17:00 Moto E – Race 2 (differita)

Comunque esistono anche dei Channels dedicati alla MotoGP. Potrai collegarti attivando ExpressVPN. In questo modo assisterai a tutta la programmazione delle gare. Ecco tutti e tre i Channels dedicati:

FuboTV 🇺🇸 (paid);

BTSport 🇬🇧 (paid);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.