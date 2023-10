Motorola edge 40 neo al MINIMO STORICO su Amazon: non perdertelo!

Al netto della promozione Amazon che porta il mini PC Beelink S12 PRO al prezzo più basso di sempre, sullo stesso portale potete trovare anche il dispositivo Motorola edge 40 neo al minimo storico. Non si tratta di uno sconto mozzafiato, ve lo chiariamo subito; tuttavia, essendo uno smartphone uscito da appena due mesi, si rivela una occasione d’oro per tutti coloro che devono acquistare un nuovo dispositivo mobile e vogliono risparmiare qualcosa su device di ultima generazione.

Motorola edge 40 neo è al minimo storico su Amazon!

Anzitutto, quali sono le caratteristiche tecniche di questo smartphone? Motorola edge 40 neo si presenta con una scocca colorata con tonalità Pantone e schermo P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 144Hz. Esternamente si fanno notare poi un notch punch-hole centrale per ospitare la fotocamera singola anteriore da 32 megapixel, e un kit a doppia fotocamera sul retro con sensori rispettivamente da 50 e 13 MP.

Lato memoria figurano 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile con microSD, mentre il cuore pulsante è il SoC MediaTek Dimensity 7030 e la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 68W. Il sistema operativo è Android 13 e non manca il supporto alla Dual SIM.

Normalmente Motorola edge 40 neo costa 399,90 euro ma, in questi giorni, scende a 369 euro. Lo sconto dell’8% viene accompagnato da altri vantaggi come la spedizione gratuita anche in un giorno grazie a Prime, e alla possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.