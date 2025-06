Motorola edge 60 riscrive il mercato medio gamma: occasione da 307€

Motorola edge 60 è uno smartphone di ultima generazione con tanti pro dalla sua parte, oltre alla qualità anche Moto AI. Un medio gamma che vale tutta la spesa e che ti fa stare al passo con i tempi senza una spesa eccessiva, inoltre, completo in ogni ambito e anche bello a vedersi. Acquistalo ora con 307,89 euro su Amazon invece di 379 euro grazie allo sconto del 19% disponibile. Puoi pagare anche a Tasso Zero attraverso Cofidis.

Un medio gamma perfetto: Motorola edge 60 e le sue specifiche

Disponibile in colorazione PANTONE Gibraltar Sea, lo smartphone Motorola edge 60 è un successo sotto tutti i punti di vista. Curato nei minimi particolari, in mano assicura un feedback premium oltre a un grip che rende l’utilizzo semplice e dinamico anche quando sei in movimento. Grazie a una serie di caratteristiche, lui è il tuo compagno ideale soprattutto se sei alla ricerca di un prodotto con tanta batteria e ricarica rapida da 68W. Il sistema operativo firmato Android 15 rende l’utilizzo rapido e intuitivo oltre che perfetto con l’aiuto di Moto AI, l’assistente intelligente che ti aiuta in ogni gesto quotidiano.

Goditi app e tutto il resto sul magnifico display da 6,67″ pOLED dalla risoluzione avanzata e dai colori profondi. Ciò che viene visualizzato si fonde all’istante con la realtà che ti circonda rendendo splendido l’utilizzo giornaliero che non si ferma ai social ma esplora anche il mondo dello streaming e del gaming mobile. Dopotutto c’è un processore MediaTek che abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria non lascia dubbi. Eccellente anche il comparto fotografico con tripla fotocamera da 50MP e sistema AI che migliora ogni scatto e ti fa diventare un professionista in qualsiasi occasione.

Cosa aspetti? Acquista ora il tuo Motorola edge 60 a soli 307,89 euro con uno sconto del 19% in corso su Amazon.