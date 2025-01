Motorola g54 con Android 13 sconfigge gli altri telefoni a soli 153€

Spesa minima ma con Motorola g54 hai la resa massima dalla tua parte. Vuoi spendere poco e avere tra le mani uno smartphone Android con connessione 5G? Ecco il modello che fa al caso tuo con una serie di specifiche che rendono l’utilizzo quotidiano una passeggiata. Non solo bello in termini di estetica ma anche Dual SIM. Se sei interessato non perdere lo sconto del 39% su Amazon, puoi acquistarlo ad appena 153€ con un click.

Motorola g54, lo smartphone dal piccolo costo ma potenziale elevato

Bello, rifinito nei particolari e perfetto per chi è in cerca di uno smartphone che offra tutti senza però avere un prezzo spropositato. Con Motorola g58 non si scende a compromessi e te ne accorgi dal primo momento che lo hai in mano visto che ti offre un bel sistema Android 13 e tanto altro. È disponibile in colorazione Midnight Blue.

Partiamo subito col dire che ha un processore di ultima generazione che viene abbinato non solo a 12GB di RAM ma anche a 256GB di memoria per avere tanta libertà dalla tua parte. Puoi scaricare centinaia di applicazioni e avere un sistema scattante per goderti giochi, social e streaming.

Tutto questo lo vedi si un prezioso display da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ e con refresh rate 120Hz per una fluidità eccellente. I colori sono vividi e la luminosità essenziale per poter vedere bene sotto anche il sole più potente.

Non mancano all’appello una serie di caratteristiche come una doppia fotocamera posteriore da 50mp e una fantastica batteria che ti porta al giorno dopo con ricarica da 15W. Se questo non basta, ricorda che lo smartphone è Dual SIM, naviga in 5G ed ha il modulo NFC integrato.

A soli 153€ su Amazon, il fantastico Motorola g54 deve essere tuo. Approfitta dello sconto del 39% con un solo click.

Delle spedizioni non ti preoccupare e ricorda che con Amazon Prime sono anche gratuite e rapide in tutta Italia.