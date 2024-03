Motorola Moto G14, su Amazon l'AFFARE perché è scontato a soli 90€ ora

Un affare sotto tutti i punti di vista. Se stai cercando uno smartphone semplice ma con tutto al posto giusto stai sicuro che Motorola Moto G14 è il modello che fa al caso tuo. Adatto a qualunque genere di utente, questo prodotto è da prendere al volo.

Amazon lo fa ancora, te lo sconta con un ribasso del 39% e te lo fa portare a casa senza spendere neanche un centinaio di euro. Collegati al volo in pagina e aggiungilo al tuo carrello per acquistarlo a soli 90€.

Le spedizioni? Sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Motorola Moto G14, uno smartphone che soddisfa sempre

Curato nei minimi particolari e con un design elegante e moderno. Tenere in mano Motorola Moto G14 è un’esperienza premium che ti stupisce perché francamente è uno smartphone entry level su termini di budget, eppure…

Con display ampio e di alta qualità puoi goderti applicazioni, social e anche streaming. Nel tempo libero non fare a meno di scaricare tutte le app che vuoi dal Google Play Store e goderti divertimento e svago.

Dalla tua parte hai 128 GB di memoria che sono espandibili per non terminare mai lo spazio. Puoi riempirli come vuoi ma anche scattando fotografie come un professionista. Dopotutto hai una doppia fotocamera da 50MP che ti fa sentire direttamente ad Hollywood.

Batteria da 5000mAh che ti porta al giorno dopo, ricarica rapida e DUAL SIM per non scendere a compromessi. In confezione trovi anche la cover inclusa per metterlo subito al sicuro.

Cosa gli manca? Un proprietario.

Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Motorola Moto G14 a soli 90€ ora che è in promozione.

