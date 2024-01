Motorola RAZR 40 Ultra al MINIMO STORICO su Amazon: approfitta del -38%!

Cerchi uno smartphone top di gamma da portare con te per soddisfare ogni esigenza, e magari speri sia pure vistoso per fare colpo sugli amici? Il nuovissimo Samsung Galaxy S24 Ultra in sconto su Amazon è certamente un acquisto sicuro, ma su Amazon puoi osare di più: acquista il pieghevole Motorola RAZR 40 Ultra in offerta al 38% in meno e di sicuro non passerai inosservato! Non lo conosci? Scoprilo con noi!

Motorola RAZR 40 Ultra in offerta su Amazon: è imperdibile!

Lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 40 Ultra giunge in questo caso nella colorazione Viva Magenta e si fa notare per il doppio pannello: esternamente trovi uno schermo pOLED da 3,6 pollici, funzionale e personalizzabile per eseguire azioni anche a telefono chiuso; internamente, invece, il pannello pOLED da 6,9 pollici a 165Hz garantisce una qualità visiva eccezionale mantenendo al contempo una ottima resistenza.

Sotto la scocca figura il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, seguito da una batteria da 3.500 mAh e un kit memoria composto da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Il comparto fotocamera mostra una configurazione doppia da 12+13 MP come kit principale, seguita da una selfie cam da 32 MP. Infine, il sistema operativo è Android 13.

Quanto costa? 749,37 euro al posto di 1.199 euro, cifra che corrisponde al nuovo prezzo più basso di sempre. Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna in pochi giorni e pagamento effettuabile a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.