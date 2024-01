Samsung Galaxy S24 Ultra debutta in sconto su Amazon: risparmia €240!

Parallelamente alla promozione di lancio su Xiaomi Redmi Note 13, su Amazon ha corso anche la promozione pre-order per Samsung Galaxy S24 Ultra. Il nuovo smartphone top di gamma della società sudcoreana, potenziato da IA e caratterizzato da un comparto tecnico mozzafiato, è infatti già disponibile al 13% in meno: ordinandolo ora in sconto lo riceverai il giorno seguente all’uscita ufficiale e potrai essere felice per la quota risparmiata!

Le specifiche di Samsung Galaxy S24 Ultra

Questo smartphone è indubbiamente uno dei candidati al premio di “best buy” tra i top di gamma del 2024. Samsung Galaxy S24 Ultra è infatti dotato di un incredibile schermo QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con bordi estremamente sottili e simmetrici e Corning Gorilla Armor per ridurre riflessi e garantire massima protezione da urti e graffi. Il kit fotocamera, dunque, è caratterizzato dal ProVisual Engine lato software e da un sensore principale posteriore da 200 megapixel.

Sotto la scocca si nascondono quindi la batteria da 5.000 mAh, 12 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. Il chipset? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma personalizzato appositamente per la linea Galaxy. La vera novità è la dotazione a tutto tondo dell’IA con traduzione in tempo reale, modifiche alle fotografie supportate dagli algoritmi, assistente note e molto altro ancora.

Quanto costa? 1.619 euro anziché 1.859 euro, con possibilità di richiedere 100€ di extra valutazione con il Trade-in Samsung. La consegna è garantita al 25 gennaio, ovvero il giorno seguente all’uscita ufficiale sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.