Xiaomi Redmi Note 13 scontato al lancio su Amazon: acquisto ottimo!

Con il lancio della nuova serie Redmi Note 13 da parte di Xiaomi, Amazon non può esimersi dall’offrire l’intera linea sulle sue pagine per consentirti di acquistare il modello di tuo interesse in pochissimi passaggi. In questo frangente parleremo nello specifico del modello base ora disponibile al 10% in meno: approfitta di questo sconto Early Bird e potrai ricevere lo smartphone già domani a casa!

Redmi Note 13 arriva su Amazon: le specifiche

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 si distingue dal modello più performante con la dicitura 5G per il fatto che il chipset è più economico e non dispone del modem di ultima generazione. Si tratta del Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nanometri, un buon processore perfettamente adatto al multitasking e anche a un minimo di gaming. Sotto la scocca si trovano poi 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna e una batteria da 5.000 mAh per garantire fino a un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica.

Il display AMOLED FHD+ a 120Hz con cornici ultra sottili e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP rendono il comparto multimediale eccezionale: immortalare momenti e guardare serie TV è sensazionale con questo telefono che, con il suo prezzo, si preannuncia già uno dei best buy dell’anno.

Quanto costa, quindi? Al posto di 199,90 euro si parla di 179,90 euro, con pagamento effettuabile in 5 rate senza interessi e consegna in un giorno ai clienti Prime. L’offerta vale per tutte le colorazioni disponibili.

