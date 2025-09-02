 Motorola Razr 60 è il pieghevole DEFINITIVO, scontatissimo con codice Amazon
Design pieghevole e qualità spettacolare per il Motorola Razr 60 che soddisfa ogni tua richiesta: 8+256GB di memoria.
Design pieghevole e qualità spettacolare per il Motorola Razr 60 che soddisfa ogni tua richiesta: 8+256GB di memoria.

Gli smartphone pieghevoli hanno rubato il tuo cuore? Con Motorola Razr 60 non potrai che rimanere soddisfatto. Bello e prezioso, oltre che di qualità stratosferica. Insomma, non c’è modo di rimanere scontenti soprattutto se un display per te non è abbastanza. Approfitta dei 15 anni di Amazon in Italia per pagarlo ancora di meno, usa il codice IT15Y al pagamento e mettilo in carrello a soli 604,90 euro invece di 654,33 euro.

Motorola Razr 60 è lo smartphone definitivo. Molto nostalgico se sei cresciuto con i vecchi telefonini che tac, piegavi e infilavi in tasca. Questo replica il feeling ma è tutto moderno con doppio display e design millimetrico. Non solo, è robusto e resistente quindi non temere: non si potrà rovinare. Inoltre è disponibile in colorazione Pantone Lightest Sky e nel taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. 

Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity 25M, 4500mAh, 5G, Dual SIM, Android 15,PANTONE Lightest Sky

Goditi lo spettacolo più puro sia quando è aperto che è chiuso. Sulla parte esterna c’è montato un display da 6,63 pollici mentre internamente hai a disposizione ben 6,9 pollici su pannello pOLED per una visione spettacolare e per colori super intensi. Per il resto, trascurando un attimo il concetto pieghevole, questo è uno smartphone classico nel senso della parola. Hai un processore Mediatek con cui fare di tutto e di più, sistema Android 15 e Google Play Store da cui scaricare qualunque app. Ovviamente divertiti anche con streaming e gaming mobile senza dimenticare di sfruttare a pieno il comparto fotografico da 50MP OIS + 13MP oltre che selfie cam dalla qualità spettacolare. Completano l’esperienza la connettività 5G e il suo essere Dual SIM. 

Con soli 604,90 euro compri subito il tuo Motorola Razr 60 su Amazon. Usa il codice IT15Y e non farne assolutamente a meno. Se lo desideri, puoi completare l’acquisto pagando con finanziamento a Tasso Zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Paola Carioti
2 set 2025
