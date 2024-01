Mouse Corsair Sabre RGB PRO Wireless: il top per gli eSports a soli 69€

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon vi è un’offerta che fa al caso vostro e che riguarda lo splendido Corsair Sabre RGB PRO Wireless il cui prezzo di listino di 99,99 euro e il prezzo più basso recente di 89,47 euro scendono all’incredibile cifra di 69,99 euro. Il prezzo più basso di sempre arriva proprio il primo giorno del 2024 per permettervi di iniziare una nuova era del gaming PC con tutta l’alta qualità che vi meritate.

Mouse Corsair Sabre RGB PRO Wireless: caratteristiche principali

Questo mouse è stato progettato appositamente per i professionisti degli eSports pertanto potrete godere di tutte le caratteristiche tecniche richieste da loro, come per esempio una comoda forma ergonomica e cuscinetti di scorrimento sostituibili realizzati al 100% in PTFE per supportare i movimenti rapidi, i riflessi fulminei e uno stile di gioco dal ritmo serrato. Il design con sistema a molla consente di sfruttare un gap nullo tra i pulsanti principali del mouse e gli switch OMRON, assicurando velocità, reattività e affidabilità insuperabili. Dal punto di vista tecnico sopporta movimento fino a 50G di accelerazione, ha una velocità di tracking di 650 IPS e un sensore ottico di ben 26.000 DPI.

La trasmissione wireless ha una latenza inferiore a 1 ms e trasmette i vostri movimenti e clic con una velocità fino a 2 volte superiore grazie all’hyper-polling di 2.000 Hz, preservando un’ottima qualità. Infine, il potente software CORSAIR iCUE consente di effettuare rapide regolazioni dei DPI, personalizzare le macro e riassegnare i pulsanti, oltre alla possibilità di sincronizzare completamente l’illuminazione del computer con l’intero ecosistema iCUE.

Cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e non fatevi scappare l’occasione di portarvi a casa lo splendido mouse da gaming Corsair Sabre RGB PRO Wireless al costo di soli 69,99 euro, nonché il più basso di sempre. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime!

