iPhone 16: la produzione dei display inizierà a breve

Apple si prepara sempre di più al lancio di nuovi e già tanto chiacchierati iPhone 16. Evidente dimostrazione della cosa è data dal fatto che a giugno prossimo verrà dato il via alla produzione dei display.

iPhone 16: la produzione dei display inizierà a giugno

Secondo l’analista di display Ross Young, infatti, la produzione dei pannelli inizierà il mese prossimo, con ‌iPhone 16‌ e ‌16 Pro‌ di dimensioni più piccole che avranno un volume più elevato di produzione.

Questo significa che in quel periodo i fornitori del colosso di Cupertino produrranno i display e li invieranno alle fabbriche che cominceranno ad assemblare i modelli di ‌iPhone 16‌ finiti, in vista della successiva commercializzazione.

L’uscita di ‌iPhone 16‌, ‌iPhone 16‌ Plus, ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max è prevista per questo autunno, almeno stando a quella che è la consuetudine di Apple per i suoi smartphone.

I nuovi dispositivi dovrebbero essere simili agli iPhone 15 ora in carica, ma l’azienda capitanata da Tim Cook avrebbe deciso di incrementare le dimensioni di ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌16 Pro‌ Max, i quali dovrebbero avere un display da 6,3 pollici (rispetto agli attuali 6,1 pollici) e da 6,9 pollici (rispetto agli attuali 6,7 pollici), rispettivamente. Le dimensioni del display per i modelli ‌iPhone 16‌ standard non cambieranno, con il modello base‌ che avrà un display da 6,1 pollici e ‌quello‌ Plus da 6,7 pollici.

Dimensioni a parte, sono attese anche nuove funzioni, come il nuovo pulsante “Capture” per scattare immagini e video in modalità orizzontale, chip della serie A più veloci, aggiornamenti della fotocamera e Wi-Fi 7 e modem 5G più performanti per alcuni modelli.