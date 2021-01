Mouse e tastiera: a qualcuno piace essenziale

Essenziale nella forma e nello spazio, essenziale nel design, essenziale nelle funzionalità. Tutto ciò non è un minus, ma il carattere stesso di un abbinamento mouse/tastiera che, anche nel prezzo, raggiunge piena essenzialità con i suoi 28,89 euro (15% di sconto in queste ore).

Lo spazio della tastiera è minimale: i pulsanti sono ben distanziati, la cornice è minimale, l’ordine è spartano, tutto è organizzato secondo logica. Stessi cardini progettuali accompagnano il mouse, arrotondato e privo di fronzoli. Per entrambi non ci sono cavi, ma una connessione wireless che garantisce piena efficienza senza disordine.

L’alimentazione è a batterie (2 AAA per la tastiera, 1 AA per il mouse).

Questa tastiera e mouse wireless ergonomici sono dotati di tecnologia di risparmio energetico. Se non si utilizza la tastiera e il mouse per più di 15 minuti, la tastiera e il mouse passeranno in modalità di sospensione per il risparmio energetico