 Mouse e tastiera wireless con Logitech MK295, 24€ per entrambi
Logitech MK295 è il kit fenomenale con cui rendere la scrivania senza fili: tastiera e mouse silenziosi e perfetti.
Rendi la scrivania senza fili grazie al kit Logitech MK295. Ti mette a disposizione mouse e tastiera wireless con un solo acquisto e sono anche di grande qualità. Ottieni il massimo della libertà sia in termini di movimento che di prestazioni con due prodotti che utilizzi tutti i giorni e sono facilissimi da connettere ai tuoi dispositivi. Disponibili in colorazione nera, li acquisti a soli 24,34 euro con lo sconto del 19% disponibile su Amazon, tutto merito della festa delle offerte Prime di cui puoi approfittare ancora per qualche ora.

Logitech MK295 è il set che offre tastiera e mouse. Entrambi i dispositivi si collegano a qualsiasi dispositivo tu voglia, basta utilizzare l’unico micro ricevitore USB che ti viene fornito ed entrano subito in funzione. Sono semplice nell’aspetto ma molto comodi perché regalano tutto il comfort di cui sei in cerca, tra cui il fattore wireless. Per quanto riguarda la tastiera, quest’ultima è in layout QWERTY esteso ossia comprende anche il tastierino numerico sulla parte destra, così da facilitare il tuo lavoro se, per esempio, hai a che fare con programmi di contabilità o tipo Excel. Completamente silenziosa e con tasti funzione per poter anche gestire la riproduzione multimediale, facilita la digitazione e la rende fluida e naturale in tutti i suoi aspetti.

Il mouse, invece, è molto semplice ma questo design è stato scelto appositamente per permettere agli utenti di utilizzarlo sia con la mano destra che con la mano sinistra. E’ scorrevole, ergonomico da tenere in mano e comprende al suo interno i tre classici bottoni, ossia il clic destro, il clic sinistro e la rotellina di scorrimento per navigare all’interno di pagine web e dei documenti. L’autonomia, infine, ammonta a svariati mesi grazie d’utilizzo di semplicissime batterie che inserisce all’interno dei prodotti. Nello specifico, la tastiera ha un’autonomia di 36 mesi mentre il mouse di 18 mesi.

Approfitta subito delle ultime ore legate alla festa delle offerte Prime per acquistare il tuo kit Logitech MK295 e portarlo a casa con soli 24,34 euro grazie allo sconto del 19%.

Pubblicato il 8 ott 2025

Paola Carioti
8 ott 2025
