Mouse ergonomico wireless ricaricabile con tasti multifunzione a meno di 10 euro

Se sei alla ricerca di un mouse wireless di qualità, ma che costi il meno possibile, abbiamo un prodotto davvero interessante da suggerirti. Si tratta del Sabrent Ergonomic Wireless Mouse, una periferica dalla forma piuttosto particolare, e dalle ottime funzioni per la produttività.

Mouse wireless Sabrent Ergonomic: caratteristiche tecniche

Il design presenta una forma decisamente particolare pensata per ridurre l’affaticamento. Si tratta infatti di un mouse ergonomico, studiato per offrire il massimo confort anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Seppur compatto, e indirizzato soprattutto a chi viaggia spesso, è un’ottima soluzione per sessioni di lavoro prolungate. All’interno della confezione, infatti, è presente una comoda custodia per semplificare il trasporto e proteggerlo da eventuali urti o graffi. Come intuibile dal nome, inoltre, si tratta di un mouse senza fili accompagnato da un piccolo dongle da inserire in una qualsiasi delle porte USB. Questo è di dimensioni davvero ridotte, e può essere lasciato in collegamento anche quando devi riporre il PC nella borsa o nello zaino.

Una delle caratteristiche più interessanti del mouse, però, è la dotazione di tasti. Troviamo infatti due tasti laterali multifunzione. Questi permettono di accedere rapidamente al menu start, di gestire la riproduzione musicale e di cambiare al volo i DPI. La periferica è equipaggiata con un sensore ottico da 1600 DPI regolabili su diversi livelli attraverso il sopracitato pulsante. Ottima anche la rotellina che non solo è estremamente silenziosa, ma è utilizzabile in 4 direzioni. Infine, integra una batteria ricaricabile al litio in grado di offrire un’ottima autonomia con una singola ricarica. Insomma, un prodotto decisamente funzionale, nonostante un prezzo semplicemente irrisorio.

Grazie ad uno sconto del 15%, infatti, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 8,49 euro, difficile trovare di meglio ad un prezzo così basso.