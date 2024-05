Mouse HyperX Pulsefire Haste: caratteristiche da top di gamma a un prezzo DA URLO

HyperX Pulsefire Haste è stato creato per gamer d’elite che puntano a usare anche i millesimi di secondo nella loro ricerca della perfezione. Con un peso di soli 59 grammi, l’ampia dotazione di funzioni, la struttura a nido d’ape e la sua reattività, questo mouse ha tutto ciò che vi occorre ed è straordinariamente leggero. Gli switch TTC Golden micro regalano una risposta tattile affidabile e piacevole per ben 60 milioni di clic insieme alla tranquillità che nessun comando potrà mai andare perso e all’incredibile trattamento antipolvere. Il cavo flessibile HyperFlex e i pattini in puro PTFE assicurano uno scivolamento libero e fluido, grazie al quale sarà più facile sbaragliare gli avversari.