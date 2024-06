Mouse Logitech G G502 X: mai visto a un prezzo del genere su Amazon!

Se siete dei gamer incalliti o semplicemente degli appassionati di tecnologia in cerca di un nuovo mouse, abbiamo una notizia davvero incredibile. Su Amazon, il leggendario mouse Logitech G G502 X cablato ha subito un incredibile ribasso di prezzo, passando da 94,99 euro a soli 54,99 euro!

Logitech G G502 X: un mouse da supereroi

Per chi non lo conoscesse, il Logitech G G502 X è il Batman dei mouse da gaming: elegante nella sua colorazione nera, potente e pieno di funzioni. Prima di tutto, parliamo delle prestazioni. Il G502 X è equipaggiato con il sensore HERO 25K, estremamente preciso fino al sub-micron per un alto livello di precisione con zero smoothing, filtraggio e accelerazione e per prestazioni elevate su computer. Quindi, se siete stanchi di perdere headshot per colpa del vostro vecchio mouse, il G502 X è qui per salvare i gameplay.

Il comfort è fondamentale quando si tratta di lunghe sessioni di gioco. Il design ergonomico del G502 X si adatta perfettamente alla mano, come se fosse stato scolpito per voi. Ma non è tutto, perché questo mouse è anche super personalizzabile. Con 13 pulsanti programmabili, potrete configurare ogni comando a vostro piacimento. Leggero come una piuma grazie ai suoi 89 grammi di peso. Infine i piedini in PTFE consentono uno scorrimento ottimale su qualsiasi superficie.

A questo punto, vi starete chiedendo: “Dove posso trovare questa meraviglia tecnologica?”. Semplice, su Amazon, dove il Logitech G G502 X cablato è in offerta a soli 54,99 euro. Non fatevelo scappare, perché un affare così capita una volta sola.