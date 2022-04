Mouse Logitech G203 da gaming: 8000 DPI a meno di 20 euro

Un mouse da gaming Logitech altamente performante, personalizzabile, a peso ridotto e con tracciamento a 8000 DPI. È la nostra proposta di oggi, perché questa offerta è veramente pazzesca. Il Logitech G203 è infatti disponibile su Amazon a soli 19,99€, grazie ad uno sconto del 51% sul prezzo di listino.

E i vantaggi non finiscono qui: perché con il suo acquisto puoi portarti a casa anche uno sconto del 33% sull’acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass per PC.

Mouse Logitech G203 da gaming: le caratteristiche tecniche

Logitech G203 è un mouse da gaming che garantisce un accurato tracciamento del cursore e prestazioni super reattive, grazie ad una sensibilità regolabile da 200 a ben 8000 DPI. Il sistema con molla meccanica offre un azionamento dei pulsanti ottimizzato per un’esperienza di utilizzo affidabile ed uniforme. Inoltre, con il software di personalizzazione G Hub puoi modificare illuminazione, sensibilità e comandi dei pulsanti.

Sì, perché questo mouse da gaming vanta ben 6 pulsanti personalizzabili che ti permettono di assegnare i comandi di sistema, le scelte rapide e altri comandi a tuoi piacimento. Il tutto resta memorizzato nella memoria interna del dispositivo, così che tu possa usarlo come lo hai configurato anche su altri PC.

A livello di design è impossibile non menzionare la vivace illuminazione RGB completamente personalizzabile, aspetto che renderà la tua postazione da gioco ancora più trendy e spettacolare da vedere. E vista la presenza del tradizionale cavo non dovrai preoccuparti della batteria.

Logitech G203 è la scelta giusta per farti un piccolo regalo per la tua postazione da gaming ad un prezzo veramente ridicolo: solo 19,99€ per un mouse da gioco performante, dal design ergonomico e completo nelle sue funzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.