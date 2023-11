Mouse Logitech G305 Lightspeed: lo sconto del 57% fa crollare il prezzo su Amazon!

Ci sono dispositivi che fanno sempre parte delle classifiche dei migliori da acquistare assolutamente e tra questi spicca il mouse Logitech G305 Lightspeed che oggi va in offerta al fantastico prezzo di 31,95 euro invece di 74,99 euro. Lo sbalorditivo prezzo finale è frutto di uno sconto del 57% sul prezzo di listino e considerando che con Prime avrete le spedizioni rapide e veloci in tutta Italia, capite bene come si tratti di una promozione da non lasciarvi scappare.

Logitech G305 Lightspeed: caratteristiche principali

Il mouse Logitech G305 Lightspeed presenta un design tanto classico quanto elegante e ben studiato che permette la massima libertà nei movimenti. La sua struttura, infatti, è stata studiata appositamente per risultare ergonomica e confortevole per l’impugnatura anche dopo diverse ore di gioco o utilizzo. In particolar modo, il palmo della mano si adatta alla parte superiore del mouse senza alcuna difficoltà.

Sono presenti in totale 6 pulsanti completamente programmabili mediante il software fornito in confezione. Tra questi, due sono attivabili mediante il pollice e per questo motivo è favorito l’uso della mano destra. Per quanto riguarda, invece, il sensore ottico questo è di tipo Hero e vanta un DPI di 12000. Altra caratteristica da sottolineare è che il mouse è di tipo wireless e quindi si collega al dispositivo principale mediante un comodo ricevitore USB.

Per quanto riguarda la sua autonomia non c’è nulla da discutere: il dispositivo è un vero e proprio portento visto che con una sola carica può garantire fino a 250 ore di utilizzo. Ultima caratteristica degna di nota è poi la memoria integrata che permette di memorizzare tutte le impostazioni preferite.

siete davanti a un prodotto incredibile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.