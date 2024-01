Mouse Logitech G402: l'AFFARONE del giorno lo fate su Amazon (solo 46€)

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming? Oggi Amazon ha in serbo per voi una grande promozione riguardante l’eccellente mouse Logitech G402 Hyperion Fury il cui prezzo scende da 79,99 euro a ben 46 euro grazie a uno sconto del 42%. Le consegne sono gratuite e rapide in tutta Italia e il prezzo finale è tra i più bassi di sempre.

Mouse Logitech G402 Hyperion Fury: caratteristiche principali

Questo mouse presenta l’innovativa tecnologia di Hyperion Fury che combina un sensore ottico dotato di tecnologia Logitech Delta Zero con il sensore ibrido Fusion Engine per consentire una velocità di tracciamento di oltre 500 ips. Vi è anche la possibilità di personalizzare il mouse con 8 pulsanti programmabili. Che voi vogliate lanciare una granata o accedere rapidamente all’inventario, è tutto a portata di mano. Il Logitech Gaming Software non fa altro che semplificare le operazioni di configurazione.

Vi è anche la possibilità di passare a una delle 4 impostazioni dpi in un attimo. Sparate a un nemico dall’altra parte della mappa (250 dpi) prima di dileguarvi in un batter d’occhio (4000 dpi). Con il cambio istantaneo dei dpi, avete la flessibilità necessaria per reagire con precisione al caos della battaglia. Il processore ARM integrato in Hyperion Fury consente a Fusion Engine di offrire incredibili velocità di tracciamento e, al tempo stesso, di salvare e riutilizzare le macro preferite.

Infine con una frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo, potete stare certi che il vostro movimento verrà trasmesso tramite USB a velocità elevate senza fastidiosi ritardi. Cosa state aspettando? Correte immediatamente su Amazon perché tutto questo può essere vostro in pochissimi giorni al prezzo bomba di soli 46 euro!

