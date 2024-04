Mouse Logitech MX Master 3S: sconto IMPERDIBILE del 36%

Il tuo lavoro è più di una serie di compiti da completare; è un’esperienza che si svolge attraverso il tuo spazio di lavoro. Con il Logitech MX Master 3S per Mac, questo spazio diventa un luogo di innovazione, efficienza e tranquillità. Sia che tu stia creando, collaborando o semplicemente navigando, questo mouse ad alte prestazioni è progettato per offrirti prestazioni senza rivali. Inoltre oggi, grazie a un mega sconto del 36% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 85,99 euro, anziché 134,99 euro.

Mouse Logitech MX Master 3S: la soluzione definitiva per il tuo lavoro

Ottimizzato per il mondo Apple, questo mouse Logitech MX Master 3S non è solo compatibile con macOS e iPadOS, ma si integra perfettamente con l’intero ecosistema. Grazie al suo sensore da 8K DPI tracciato sul vetro, puoi lavorare su qualsiasi superficie con una precisione sorprendente. E con clic silenziosi che riducono il rumore del 90%, puoi concentrarti completamente sul tuo lavoro senza distrazioni esterne.

La vera magia del MX Master 3S si rivela nel suo magspeed scrolling. Con una velocità del 90% superiore e una precisione dell’87% maggiore rispetto ai modelli precedenti, questo mouse ti permette di navigare attraverso documenti e pagine web con una facilità senza precedenti. La sua forma ergonomica ti permette di lavorare comodamente per ore, riducendo al minimo lo stress sul polso.

Con Logi Options+, puoi personalizzare il tuo workflow in base alle tue esigenze specifiche. I profili preimpostati per macOS e le app specifiche rendono ogni compito un gioco da ragazzi. E con la sua funzionalità multi-Mac, puoi passare senza sforzo da un dispositivo all’altro, mantenendo sempre la tua produttività al massimo.

Con fino a 70 giorni di autonomia con una sola carica completa e la possibilità di ottenere 3 ore di utilizzo con soli 60 secondi di ricarica rapida, non dovrai mai più preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, il suo impegno per l’ambiente è evidente con l’utilizzo di plastica riciclata post-consumer, dimostrando che la produttività può anche essere sostenibile.

Non perdere questa opportunità sul mouse Logitech MX Master 3S di alta qualità. Approfitta subito del super sconto del 36% su Amazon e acquistalo al prezzo competitivo di soli 85,99 euro.