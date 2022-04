Mouse Logitech WIRELESS: le offerte di Primavera su Amazon stupiscono

Un mouse Logitech wireless che costa pochissimo. Con appena 10,99€ te lo porti a casa dando il ben servito a quel vecchio modello cablato che ti ostini a tenere sulla scrivania. Non solo è perfetto, ma ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno.

Un successo assicurato anche in termini di ergonomia, non aspettare neanche un secondo in più. Le offerte di Primavera su Amazon rendono questo possibile e non solo, infatti se hai un abbonamento Prime attivo non paghi neanche un euro in più per riceverlo.

Mouse Logitech Wireless: oltre a questo è anche silenzioso

Perfetto perché si fa utilizzare in un non nulla su qualunque dispositivo, il mouse Logitech wireless in questione ha tante caratteristiche distintive. Primo fra tutto, se mi permetti, è che si fa utilizzare liberamente sia con la mano destra che con la mano sinistra con il design distintivo che propone.

Accompagna il palmo della tua mano per ore e ore senza darti il minimo problema. In più? Lo colleghi con una sola mossa al tuo dispositivo principale con il micro ricevitore USB che trovi in confezione e non ha bisogno di installazioni.

I DPI sono fissi ma sono ottimizzati per un utilizzo quotidiano e adatto ad ogni esigenza. I click sono super silenziosi per non dare fastidio a nessuno e la batteria è un successo. Con una semplice pila inserita all’interno ottieni 18 mesi di utilizzo continuo.

Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon con le offerte di Primavera e acquista questo mouse Logitech wireless a soli 10,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto con le spedizioni Prime garantite. Devi avere l’abbonamento per non spendere neanche un euro in più. Non lo hai ancora? Prova i servizi per 90 giorni senza costi aggiuntivi e senza vincoli con questa promozione.

