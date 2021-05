Mouse verticale, non è mai costato così poco

Se vuoi toglierti lo sfizio di provare un mouse verticale spendendo pochi euro, magari nell’ipotesi di cambiare una posizione della mano non più congeniale alle proprie necessità operative, ecco l’occasione giusta: la sommatoria tra una offerta lampo ed un coupon portano questo mouse Airena al miglior prezzo di sempre, ossia soli 12,2 euro. Attenzione, però: l’offerta (disponibile su Amazon) scade nel giro di poche ore.

Mouse verticale, lo sconto è doppio

Il mouse verticale è un dispositivo del tutto originale che consente di utilizzare il mouse con la mano in una posizione più “naturale”, senza rotazioni di gomito e polso. Ciò può dare importanti vantaggi nel lungo periodo, consentendo manovre più rilassate e minori tensioni nell’avambraccio.

Il mouse ha tre livelli di precisione DPI (3000/1600/1200), è compatibile con laptop e PC ed è senza fili. L’alimentazione è garantita da 2 batterie AAA di lunga durata: entra in modalità risparmio dopo 8 minuti di inattività e può essere riattivato con un semplice click.

Il prezzo scende a 13,59 euro grazie allo sconto disponibile in queste ore, ma applicando il coupon disponibile in pagina (pari al 10%) il prezzo scende ulteriormente ai 12,2 euro finali che si vedranno nel carrello in fase di checkout.