Mouse verticale: un esperimento da provare

Se a fine giornata la mano è indolenzita per i troppi metri compiuti appoggiata al mouse, forse è venuto il momento di provare qualcosa di nuovo. Sebbene i modelli più avanzati e precisi abbiano costi spesso più alti e tali da non invogliare ad un azzardo, chiunque voglia sperimentare un mouse verticale ergonomico può provarci oggi grazie ad una offerta disponibile su Amazon.

Mouse verticale: da provare, prima di spendere

Non è tanto il risparmio a incuriosire (il 15% significano qualcosa come 2 euro), quanto il prezzo accessibile con cui si può accedere a questo tipo di periferica, così da poterne sperimentare l’esperienza prima di effettuare un investimento di maggior prestigio. Il mouse verticale in questione è una produzione Deofde: nessun cavo, connettività bluetooth e quella particolare forma a vela che dovrebbe consentire un appoggio della mano più naturale, senza forzature sul polso.

Una cosa è certa: una postura migliore rende più leggere le giornate. Tuttavia una impugnatura diversa dal solito restituisce chiaramente sensazioni molto differenti. Il consiglio, prima di avventurarsi su mouse verticali di maggior caratura, è quello di fare un esperimento con prodotti a basso costo come quello segnalato oggi in virtù dello sconto disponibile: bastano 13,59 euro per far proprio un mouse originale, utile eventualmente come unità di backup in caso di problemi con il mouse in adozione.

Chi va in cerca di performance e precisioni di un grado superiore potrà in seguito sperimentare il Mouse MX Vertical della Logitech, disegnato su medesimi principi, ma costruito sulla base di tecnologia di maggior qualità (e la precisione del tocco, dopo ore di lavoro, giorno dopo giorno, si nota sempre pesantemente). In questo caso il costo sale però a 76,58 euro.