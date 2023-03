Mouse wireless Microsoft a 39€? Su Amazon è tutto possibile!

Siete alla ricerca di un ottimo mouse per il vostro lavoro, studio o svago, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon vi è la promozione su un mouse Bluetooth del marchio, nientepopodimeno che, Microsoft il cui prezzo di 59,99 euro scende fino a quota 39,99 euro con lo sconto del 33%. Il suo prezzo è davvero folle e in più, se avete Amazon Prime, godrete di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Mouse wireless Microsoft Needle Hill: caratteristiche principali

Questo mouse Bluetooth garantisce un ottimo comfort per tutto il giorno grazie al design ergonomico che favorisce una posizione neutra della mano. Presenta poi un design leggero e resistente, con finiture senza cuciture. La rotellina di scorrimento in alluminio lavorato, la base in teflon e il sensore di monitoraggio preciso consentono una facile navigazione su una varietà di superfici.

Da non sottovalutare l’ottima connettività senza fili supportata da una batteria di lunga durata che garantisce un’autonomia di ben 15 mesi. Insomma, si tratta di un mouse davvero ottimo e la sua alta qualità è garantita dal marchio Microsoft. Il prezzo di 39,99 euro corrisponde a un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino e non è assolutamente da farselo scappare. Se, poi, avete Amazon Prime, godrete di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.