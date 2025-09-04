MOVA 1000: minimo storico per il robot tosaerba più venduto

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon dedicata a MOVA 1000, il robot tosaerba più venduto sull’e-commerce. Il merito è della promozione che, fino alla mezzanotte, celebra i 15 anni di attività in Italia dello store con il codice sconto IT15Y . È coperto da 3 anni di garanzia estesa con riparazioni e sostituzioni gratuite. Lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico.

Affare per il giardino: MOVA 1000 in forte sconto

Impiega la tecnologia di rilevamento ambientale UltraView utilizza un sistema LiDAR 3D ad alta precisione, capace di percepire fino alla distanza di 30 metri con visione grandangolare a 360×59 gradi, offrendo mappatura accurata e riconoscimento degli ostacoli con precisione centimetrica. Grazie alla configurazione senza fili e alla gestione tramite l’app MOVAhome, consente di impostare confini virtuali, programmare piani di falciatura personalizzati e controllare da remoto la direzione e l’efficienza del taglio, anche su zone separate. Ancora, il sistema UltraView garantisce posizionamento accurato e prestazioni affidabili anche in condizioni di scarsa o intensa luminosità e su terreni inclinati fino al 45%, mentre le ruote fuoristrada offrono trazione elevata riducendo i danni al prato.

Il robot tosaerba senza filo MOVA 1000, il più venduto sull’e-commerce, è in offerta a tempo e lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 749 euro. Il risparmio è notevole, grazie al doppio sconto: uno applicato in automatico e l’altro da sbloccare inserendo il codice IT15Y prima di effettuare il pagamento.

Termina oggi il mini evento dedicato al 15esimo compleanno di Amazon.it. Dai un’occhiata alla pagina riservata con tutte le migliori offerte. Gli sconti toccano ogni categoria come informatica, elettronica, gaming e articoli per la casa.