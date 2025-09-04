 MOVA 1000: minimo storico per il robot tosaerba più venduto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

MOVA 1000: minimo storico per il robot tosaerba più venduto

MOVA 1000 è il robot tosaerba più venduto su Amazon e oggi, grazie a questa promo, lo puoi portare a casa al suo prezzo minimo storico.
MOVA 1000: minimo storico per il robot tosaerba più venduto
Tecnologia Casa e Domotica
MOVA 1000 è il robot tosaerba più venduto su Amazon e oggi, grazie a questa promo, lo puoi portare a casa al suo prezzo minimo storico.

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon dedicata a MOVA 1000, il robot tosaerba più venduto sull’e-commerce. Il merito è della promozione che, fino alla mezzanotte, celebra i 15 anni di attività in Italia dello store con il codice sconto IT15Y. È coperto da 3 anni di garanzia estesa con riparazioni e sostituzioni gratuite. Lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico.

Compra il robot tosaerba in forte sconto

Affare per il giardino: MOVA 1000 in forte sconto

Impiega la tecnologia di rilevamento ambientale UltraView utilizza un sistema LiDAR 3D ad alta precisione, capace di percepire fino alla distanza di 30 metri con visione grandangolare a 360×59 gradi, offrendo mappatura accurata e riconoscimento degli ostacoli con precisione centimetrica. Grazie alla configurazione senza fili e alla gestione tramite l’app MOVAhome, consente di impostare confini virtuali, programmare piani di falciatura personalizzati e controllare da remoto la direzione e l’efficienza del taglio, anche su zone separate. Ancora, il sistema UltraView garantisce posizionamento accurato e prestazioni affidabili anche in condizioni di scarsa o intensa luminosità e su terreni inclinati fino al 45%, mentre le ruote fuoristrada offrono trazione elevata riducendo i danni al prato.

Le caratteristiche del robot tosaerba MOVA 1000

Il robot tosaerba senza filo MOVA 1000, il più venduto sull’e-commerce, è in offerta a tempo e lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 749 euro. Il risparmio è notevole, grazie al doppio sconto: uno applicato in automatico e l’altro da sbloccare inserendo il codice IT15Y prima di effettuare il pagamento.

MOVA 1000 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 3D LiDAR per 1000 m², Ostacoli Intelligenti, App Control, Ruote Fuoristrada, Taglio a U, Ricarica Rapida

Compra il robot tosaerba in forte sconto

Termina oggi il mini evento dedicato al 15esimo compleanno di Amazon.it. Dai un’occhiata alla pagina riservata con tutte le migliori offerte. Gli sconti toccano ogni categoria come informatica, elettronica, gaming e articoli per la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il purificatore d'aria più venduto su Amazon è in DOPPIO SCONTO

Il purificatore d'aria più venduto su Amazon è in DOPPIO SCONTO
Sconto smart home: SONOFF DUAL R3 Lite al minimo su Amazon

Sconto smart home: SONOFF DUAL R3 Lite al minimo su Amazon
EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon

EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon
Il codice Amazon che porta il nuovo robot ECOVACS al minimo

Il codice Amazon che porta il nuovo robot ECOVACS al minimo
Il purificatore d'aria più venduto su Amazon è in DOPPIO SCONTO

Il purificatore d'aria più venduto su Amazon è in DOPPIO SCONTO
Sconto smart home: SONOFF DUAL R3 Lite al minimo su Amazon

Sconto smart home: SONOFF DUAL R3 Lite al minimo su Amazon
EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon

EZVIZ CP4 in FORTE SCONTO con il codice promo di Amazon
Il codice Amazon che porta il nuovo robot ECOVACS al minimo

Il codice Amazon che porta il nuovo robot ECOVACS al minimo
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 set 2025
Link copiato negli appunti