Mozilla Firefox 127 migliora prestazioni e sicurezza

Mozilla ha rilasciato Firefox 127 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Le novità più numerose e importanti sono presenti nella versione desktop. Tre di esse migliorano la sicurezza durante la navigazione, mentre la quarta velocizza l’avvio del browser. Aggiornata inoltre la funzionalità Screenshots.

Novità principali di Firefox 127

Con Firefox 127 è stato completato il lavoro di ottimizzazione e attivazione della funzionalità DNS Prefetching per i documenti HTTPS tramite rel="dns-prefetch" . Gli sviluppatori possono specificare nomi di dominio per risorse importanti che dovrebbero essere risolte preventivamente.

I cosiddetti contenuti misti, ovvero link HTTP inseriti in pagine HTTPS, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza. Firefox 127 cercherà di effettuare l’upgrade automatico di immagini, audio e video da HTTP a HTTPS. Se non è possibile, il browser bloccherà il caricamento. L’unico modo per visualizzarli nella pagina è impostare a false la preferenza security.mixed_content.block_display_content in about:config .

Gli utenti possono infine scegliere di usare lo stesso metodo di login del sistema operativo (password, impronta digitale, riconoscimento facciale) per accedere alle password memorizzate. Rimanendo in tema di sicurezza, Mozilla ha incluso le patch per 15 vulnerabilità.

Per quanto riguarda invece le prestazioni è stata aggiunta un’opzione che consente di aprire automaticamente Firefox all’avvio di Windows. Infine, la funzionalità Screenshots consente ora di catturare screenshot di alcuni tipi di file, come SVG e XML. Aumentate inoltre le prestazioni durante la cattura di screenshot di grandi dimensioni.

Due miglioramenti per Firefox su iOS riguardano la gestione delle schede e il caricamento dei PDF. Su Android è invece disponibile la traduzione locale delle pagine web. Ovviamente è necessario scaricare il pacchetto della lingua desiderata.