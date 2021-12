MSI Modern 14 e Modern 15: tuoi a -100€ su Amazon

Ghiotta occasione per chi è intenzionato a cambiare laptop o a farne trovare uno di qualità sotto l'albero: oggi Amazon propone uno sconto secco di 100 euro sui modelli MSI Modern 14 e MSI Modern 15, pronti per l'aggiornamento gratuito a Windows 11, adatti a supportare i professionisti nella loro produttività quotidiana.

MSI Modern 14 e 15: sconto Amazon da 100 euro

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche del modello più piccolo (MSI Modern 14): display Full HD da 14 pollici, processore Intel Core i3-1115G4, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe M.2 da 256 GB per l'archiviazione, WiFi 6, Bluetooth, tastiera retroilluminata, webcam con microfono, una gamma completa di porte per la connettività e autonomia elevata. Tutto questo al prezzo di 599 euro invece di 699 euro come da listino.

A distinguere la variante più grande (MSI Modern 15) sono caratteristiche come lo schermo da 15,6 pollici, la CPU Intel Core i5-1135G7, la GPU Intel Iris Xe e lo storage da 512 GB. È disponibile al prezzo di 799 euro invece di 899 euro come da listino.

