MSI Optix MAG301CR2: l'ultrawide gaming professionale a meno di 300 euro

Tra le numerose offerte ancora in corso per il Black Friday, appare su Amazon un monitor decisamente interessante con uno sconto eccezionale. Stiamo parlando dell’MSI Optix MAG301CR2, un generoso schermo da 30 pollici con rapporto di 21:9 perfetto per i videogiocatori, ma ideale anche per i professionisti disponibile a soli 279 euro.

Monitor ultrawide MSI Optix MAG301CR2: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello da ben 30 pollici con una risoluzione di UWFHD (2160×1080) che sfrutta la tecnologia VA. Questa consente un’ottima fedeltà cromatica, seppur poco inferiore ai pannelli IPS, ma con neri decisamente più profondi. Il rapporto di 21:9 insieme alla curvatura di 1500R riesce ad offrire una maggiore immersione, grazie all’area di visualizzazione più ampia. La frequenza di aggiornamento raggiunge i ben 200Hz, abbinati ad un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Non manca naturalmente la tecnologia FreeSync che consente di eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering attraverso la sincronizzazione verticale dei fotogrammi. Si tratta di un monitor rivolto soprattutto ai giocatori competitivi che desiderano un angolo di visione più ampio, senza rinunciare alle massime prestazioni possibili.

Tuttavia, si tratta di un prodotto che si adatta egregiamente anche all’utilizzo professionale. In particolare, l’area di visione più ampia consente di gestire flussi di lavoro con maggiore efficienza. Soprattutto in ambito multitasking, offre la possibilità di avere un numero maggiore di finestre aperte simultaneamente. Non mancano, infatti, tecnologie dedicata alla protezione degli occhi come il Flicker Free e il Low Blue Light. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione così da consentire durante la lettura, ad esempio, un maggiore confort. La seconda, invece, riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello causa di arrossamento e bruciore agli occhi. Presente perfino un LED Ring RGB nella parte posteriore gestibile attraverso il software Mystic Light di MSI, che garantisce una piacelo illuminazione ambientale.

Grazie ad uno sconto del 30%, l’MSI Optix MAG301CR2 può essere acquistato su Amazon a soli 279 euro per un risparmio di addirittura 120 euro sul prezzo di listino.