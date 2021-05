MSI Prestige: -300€, solo per chi vuole il massimo

Il monitor MSI Prestige PS341WU è in questo momento scontato del 23% su Amazon, creando così una incredibile opportunità per risparmiare fino a 300 euro. Attenzione, però: stiamo parlando di un monitor di categoria non-plus-ultra, dalle caratteristiche superiori a qualunque altro. Il prezzo di 1299 euro tradizionalmente adottato è dunque del tutto giustificato dalle sue caratteristiche peculiari e gli odierni 999 euro sono una vera e propria carezza per chi vuol attingere nella qualità il proprio lavoro quotidiano.

Sconto super per un super display

Roba da professionisti, insomma. 34 pollici, risoluzione 5K (5120×2160 WUHD), formato 21:9 ultra-wide e tempo di risposta da 1ms. Caratteristiche elevatissime, specifiche da top-di-gamma assoluto, all'interno di una scocca bianca ed essenziale.

A meno che non si tratti semplicemente di un feticcio per la propria quotidianità (e nessun feticcio sarà mai opinabile: la qualità non è mai troppa), il display rappresenta uno strumento senza pari per chiunque faccia di grafica e video editing la propria professione. Ecco perché il prezzo non deve spaventare: 999 euro sono un investimento importante, ma del tutto motivato da quei 300 euro di risparmio che, solo per oggi, è possibile mettersi in tasca grazie all'offerta lampo disponibile su Amazon.