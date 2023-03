MSI, super-PC con super-prestazioni in super-sconto

Non c’è nulla in questo PC che guardi al passato: non è la forma né la dotazione, non è il design né la summa delle specifiche, perché in questo MEG Aegis Ti5 c’è tutta l’adrenalina che solo MSI sa iniettare in un computer desktop inevitabilmente chiamato in causa dal mondo del gaming.

L’esperienza insegna, tuttavia, che la potenza che MSI ha da sempre immaginato per i propri PC oggi possa diventare trasversale potenzialità anche per molti altri ambiti, aspetto che ha spinto MSI allo sviluppo di dispositivi di grande appeal per chiunque cerchi nelle performance e nell’affidabilità i mantra sui quali sviluppare le proprie postazioni di studio, di lavoro o da creator.

L’MSI MEG Aegis Ti5 oggi in sconto è improvvisamente disponibile per 1600 euro in meno rispetto al prezzo tradizionale di 5999 euro: un taglio del 27% e il prezzo piomba a 4399 euro. Prezzi decisamente alti per una normale postazione PC, questo è decisamente ovvio, ma in questo device di normale non c’è granché:

Processore Intel Core i9 di 12esima generazione

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30

RAM DDR5-4400 da 64GB

SSD 2TB

HDD 3TB

Wi-Fi 6E

I desktop gaming MSI sono dotati dei più recenti processori overclockabili Intel Core i9 di 12a generazione con un’architettura ibrida. Oltre ad avere 8 + 8 core e 24 thread, l’architettura ibrida consente ai core grandi di concentrarsi su attività che richiedono prestazioni e ai core piccoli di concentrarsi su altre attività meno impegnative.

Non certo un PC per tutti, anzi: ogni scelta è sopra le righe, ogni componente è da top di gamma, ogni specifica è un’espressione ormonale e muscolare di forza. Ma chi ben conosce le esigenze del mondo gaming o chi approccia il PC con necessità superiori alla media, sa che è a queste frontiere che si deve la propria esplorazione.

