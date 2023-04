La multipresa intelligente Wi-Fi di Meross a prezzo stracciato

Basta davvero poco per trasformare la casa in una smart home o l’ufficio in uno spazio di lavoro ottimizzato: nel caso della ciabatta multipresa intelligente con Wi-Fi di Meross la spesa è davvero irrisoria, grazie al coupon sconto proposto da Amazon che ne abbatte il prezzo. Ha tutto ciò che serve per la gestione degli apparecchi e degli elettrodomestici alimentati, anche da remoto via app e con supporto ai comandi vocali.

Meross, offerta per la smart home: la ciabatta Wi-Fi intelligente

È compatibile con le tecnologie Alexa, Assistente Google e SmartThings. Include tre prese Schuko e quattro USB con protezione Power Surge e possibilità di impostare un timer all’occorrenza. Importante: non sono richiesti hub aggiuntivi, si connette direttamente al router così da poter eseguire ogni operazione senza richiedere componenti extra. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la ciabatta italiana con multipresa intelligente e Wi-Fi di Meross al prezzo finale di soli 27,29 euro, grazie al coupon sconto del 30% da attivare in un click.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione a domicilio e consegna gratuita in un solo giorno: se la ordini subito, entro domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.