Musica SIAE: AGCM avvia istruttoria su Meta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si schiera dalla parte della SIAE, avviando un’istruttoria nei confronti di Meta. L’azienda guidata da Marz Zuckerberg avrebbe interrotto indebitamente le trattative per il rinnovo della licenza d’uso dei diritti musicali. Un dirigente di Meta aveva dichiarato che le richieste della SIAE sono eccessive.

Abuso di dipendenza economica

A partire da metà marzo non è più possibile utilizzare i brani musicali del catalogo SIAE per Storie e Reels di Facebook e Instagram. Meta ha eliminato la musica italiana in quanto non è stato trovato un accordo sul rinnovo della licenza d’uso scaduta a metà dicembre 2022. La SIAE ha accusato Meta di non voler fornire i dati necessari, mentre Meta ha accusato la SIAE di pretendere un aumento del 310%.

In seguito alla segnalazione inviata dalla SIAE il 24 marzo, AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per un presunto abuso di dipendenza economica. In pratica, l’azienda californiana avrebbe chiesto di applicare un nuovo metodo di remunerazione con due componenti: un importo forfettario e un importo variabile, ovvero una percentuale sui ricavi derivanti dai video con pubblicità.

Per determinare l’importo forfettario, SIAE ha chiesto più volte a Meta di fornire alcuni dati sui ricavi, ma le richieste sono state respinte. L’azienda di Menlo Park ha quindi inviato un’ultima offerta da accettare entro il 14 marzo, altrimenti avrebbe eliminato i brani musicali da Facebook e Instagram dal 15 marzo (come effettivamente avvenuto).

Secondo l’autorità antitrust, Meta avrebbe “abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia chiedendo a SIAE di accettare un’offerta economica inadeguata, senza però fornire le opportune informazioni per valutarne l’effettiva congruità“. AGCM ritiene che “l’abuso di dipendenza economica ipotizzato possa avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati e comportare un grave danno per i consumatori“.

L’autorità ha contestualmente avviato un procedimento cautelare per garantire la riattivazione della negoziazione tra Meta e SIAE, durante la quale deve essere ripristinato l’accesso ai brani musicali. L’istruttoria deve concludersi entro il 31 dicembre 2024. Questo è il commento di Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE: