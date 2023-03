Niente accordo tra Meta e SIAE: addio musica su Facebook e Instagram

La presenza di musica con copyright sui social network è correlata all’intesa tra i proprietari delle stesse piattaforme social e coloro che si occupano degli accordi con gli artisti stessi; nel caso italiano, la SIAE è il punto di riferimento. Se manca questo accordo, allora i brani vengono a mancare dal servizio. Ebbene, è proprio notizia di questa giornata la decisione di Meta di escludere il repertorio SIAE, stando a un comunicato pubblicato dalla stessa Società Italiana degli Autori e Editori.

SIAE porta all’addio della musica sui social network?

Su Instagram e Facebook, pertanto, dalla giornata di oggi (giovedì 16 marzo 2023) gli utenti non potranno più utilizzare brani musicali per i quali la SIAE detiene la licenza all’interno di Instagram e Facebook, arricchendo Storie, Reel e Post con le canzoni più adatte.

Dal comunicato ufficiale della SIAE si legge che l’organo italiano ha ricevuto una richiesta unilaterale da parte del gigante dei social che, a quanto pare, sarebbe “evidentemente in contrasto con i principi sanciti dalla Direttiva Copyright per la quale gli autori e gli editori di tutta Europa si sono fortemente battuti”. Pertanto, SIAE si è espressa manifestando la mancata volontà di accettare “imposizioni” dal soggetto con posizione di forza, presumibilmente “sfruttata per ottenere risparmi a danno dell’industria creativa italiana”.

La risposta di Meta non è mancata: Zuckerberg e soci affermano che la tutela dei diritti d’autore resta una priorità e, in virtù del mancato rinnovo dell’accordo, il repertorio italiano verrà escluso dalla libreria musicale di Instagram e Facebook.

Meno personalizzazione sui social

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della musica italiana e fedeli utenti dei social sopra citati. Con questa rottura tra le due parti, l’esperienza d’uso per il Belpaese inevitabilmente subirà un duro colpo, specie per coloro che prediligono l’arte nostrana. Chissà se, nel corso dei prossimi mesi, Meta e SIAE troveranno un altro accordo che possa soddisfare entrambe le parti, per la gioia degli utenti stessi.