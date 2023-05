Come provare MusicLM, l'IA di Google che crea musica

Tra gli annunci di Google all’I/O 2023, uno sembra essere passato un po’ in secondo piano: è quello inerente a MusicLM, uno strumento di intelligenza artificiale in grado di creare musica partendo da una descrizione testuale. Il suo arrivo è stato svelato inizialmente nel mese di gennaio e ora è possibile provarlo, così da comprendere quali siano le sue potenzialità.

Per allungare le mani su questo ennesimo tool di IA generativa è necessario iscriversi alla fase sperimentale attraverso la pagina AI Test Kitchen messa online dal gruppo di Mountain View, dove è accompagnato da una descrizione tanto semplice quanto esplicativa: Descrivi un’idea musicale e ascoltala prendere vita . Dopo aver compilato il modulo (con paese, professione, motivo dell’interesse e cosa spinge a voler testare il servizio) si entra nella lista di attesa. Dunque, l’accesso non è immediato, sarà necessario attendere l’invito da parte di bigG.

Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, ne elogia le abilità (qui sotto alcuni esempi raccolti in un thread su Twitter).

Google just released MusicLM and it's scary good.

This will change the music industry as we know it.

Here are the best beats created 100% with AI (sound on 🔊): pic.twitter.com/DmLj6eWhgi

— Moritz Kremb (@moritzkremb) May 12, 2023