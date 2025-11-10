Dopo aver ottenuto un pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari, Elon Musk ha deciso di festeggiare nel modo più deprimente possibile… Generando video di donne AI che gli dicono ti amerò per sempre . Un normale weekend su X, la piattaforma che un tempo si chiamava Twitter e che ora è il palcoscenico personale delle sue stravaganze.

Il post è arrivato sabato mattina presto, alle 4:20, per la precisione. Perché quando hai appena ottenuto un compenso che farebbe impallidire il PIL di intere nazioni, cosa c’è di meglio che svegliarsi alle quattro del mattino per giocare con l’intelligenza artificiale?

Grok Imagine prompt: She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025

Musk usa Grok per immaginare l’amore: il post più triste di X

Musk ha usato Grok Imagine, il generatore di foto e video della sua azienda xAI, per creare questo capolavoro di tristezza digitale. Il prompt che ha inserito era: Lei sorride e dice: “Ti amerò per sempre” . Il risultato è un video che mostra una donna AI su una strada piovosa che pronuncia esattamente quelle parole con una voce che nessuno scambierebbe mai per quella di un essere umano.

È arte? No, è un uomo che ha più soldi di quanto possa spendere in mille vite che chiede a un computer di generare l’illusione dell’affetto. Dopo una ventina di minuti, Musk ha pubblicato un secondo video generato da Grok, questa volta con l’attrice Sydney Sweeney che dice Sei così imbarazzante con una voce che non assomiglia minimamente a quella vera dell’attrice.

I think Sydney was trying to say this to the interviewer: pic.twitter.com/Ey66K1uVlD — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025

Le reazioni degli utenti

Anche se è sempre più comune vedere persone che si comportano in modo strano con le donne generate dall’intelligenza artificiale e instaurano relazioni romantiche con i chatbot, molti utenti di X hanno criticato duramente i post di Elon Musk. Ma la critica più pungente è arrivata da Joyce Carol Oates, la scrittrice pluripremiata di 87 anni che ha smontato l’uomo più ricco del mondo.

Oates ha scritto che è così curioso che Musk non pubblichi mai nulla che indichi che gli piaccia o che sia anche solo consapevole di ciò che praticamente tutti apprezzano .

Amici, parenti, natura, animali domestici, film, musica, libri, tutte le cose che fanno parte di una vita umana normale sembrano totalmente assenti dal feed di Musk. In realtà sembra totalmente ignorante, incolto , ha scritto Oates. Le persone più povere su X potrebbero avere accesso a più bellezza e significato nella vita rispetto alla “persona più ricca del mondo“ .

È una di quelle osservazioni che sinceramente colpisce, forse perché è vera. Un uomo con mille miliardi di dollari che passa il tempo a generare video di donne AI che gli dicono frasi d’amore, mentre una scrittrice ottantasettenne lo smaschera per quello che è: qualcuno che ha tutto tranne ciò che conta davvero.

La risposta di Musk

A questa critica devastante, Musk ha risposto con la profondità e la maturità che lo contraddistinguono: La Oates è una bugiarda e si diverte a essere cattiva. Non è una brava persona .

Tutto qua, niente tentativi di spiegare le sue scelte, solo un attacco personale. È la risposta di chi non ha controargomentazioni, di chi sa che la critica ha colpito nel segno, ma non ha gli strumenti emotivi per affrontarla in modo costruttivo.